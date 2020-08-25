شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية لحقوق الإنسان» تطالب بالإفراج عن المختطفين المصريين والليبيين غرب طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء مصير عدد من المختطفين الليبيين والمصريين الذين تم اعتقالهم تعسفياً، الأحد، في مدينة الأصابعة غربي طرابلس إثر اقتحامها بواسطة إحدى الميليشيات التي تنشط تحت مظلة حكومة الوفاق المؤقتة غربي البلاد.

وأكدت المنظمة في بيان، الثلاثاء، أن المصادر الميدانية الليبية والمصرية في المدينة أفادت بقيام الميليشيا بقتل السيد «ناصر علوان غيث»، واعتقال كل من «عبدالسميع عبدالرحمن»، و«مهند حسين الصلف» من سكان المدينة، بالإضافة إلى ثلاثة مصريين يعملون بشكل مستقر بالمدينة في مهن يدوية، وهم «حامد محمد»، و«وليد محمد»، و«أحمد النجار»، وصادرت جوازات سفرهم وأموالهم الشخصية واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وكانت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا» (فرع المنظمة في ليبيا) أفادت في بيان، مساء الأحد، عن قيام القوة التي اقتحمت الأصابعة باعتقال عدد من السكان، بينهم مدير مكتب الهلال الأحمر الليبي بالمدينة، كما قامت بتمشيط المدينة وفرض طوق حولها لتفتيش القادمين والعابرين.

وتشير المصادر الميدانية في مدينة الأصابعة إلى أن عدد من ذوي المختطفين الليبيين لا يزال يحاول التماس مكان اعتقال المختطفين وإجلاء مصيرهم دون جدوى.

وحذرت المنظمة من التأثيرات السلبية للاستمرار في هذه الأنماط من الجرائم على مسار التسوية السلمية المرتقب منذ نهار الجمعة الماضية، فإنها تطالب حكومة الوفاق بتحمل مسئولياتها القانونية وسرعة الكشف عن مصير المختطفين الليبيين والمصريين والإفراج عنهم دون تأخير، وفتح تحقيق في مقتل السيد «غيث».

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