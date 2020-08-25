شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية العربية للعلوم ومحافظ مطروح يكرمان أوائل الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حفل تكريم أوائل الثانوية العامة على مستوي الجمهورية بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار حرص الأكاديمية على آداء مسئوليتها المجتمعية، بحضور اللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور رضا حجازي نائبا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، حيث كان في إستقبالهم الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية.

وشهد الحفل لفيف من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقيادات ومشايخ محافظة مطروح وأعضاء مجلس النواب ومراكز المسؤولية بالأكاديمية وعدد من قيادات جريدة الجمهورية.

وجه الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التحية لقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إستكمال العام الدراسي وإمتحانات الثانوية العامة بكل دقة وشفافية مع الأخذ في الإعتبار جميع الإجراءات الإحترازية في ظل الظروف الصعبة التي مر بها العالم أجمع.