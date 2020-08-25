شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى المنيرة تنجح في إجراء جراحة نادرة لطفلة عمرها 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح أطباء وتمريض قسم جراحة الأطفال بمستشفى المنيرة العام، في إجراء جراحة إصلاح عيب خلقي بجدار البطن بواسطة رقعة من الحبل السرى جراحيا لطفلة عمرها 6 ساعات فقط، وهي جراحة نادرة، تم تحويلها من مستشفي بنها.

وتعتبر هذه العملية من أندر حالات جراحة الأطفال حديثي الولادة واول عملية يتم اجرائها داخل مستشفي من مستشفيات مديرية الصحة بالقاهرة.

شمل الفريق الطبي المعالج الدكتور طارق حسام استشارى التخدير ود. هانى إمبابي استشارى جراحة الأطفال، ود. محمد صلاح أخصائي جراحة الأطفال ومس نادية هيئة تمريض عمليات.

وتقدم الدكتور كريم سلام، مدير إدارة المستشفى، بالشكر لكل أعضاء الفريق الطبي المشارك في العملية وكذلك قسم الحضانات.

يذكر ان مستشفي المنيرة العام قامت بعمل هيكلة لكل اقسام المستشفي وتطوير كافة الاقسام بادخال بعض التخصصات الجديدة، وذلك بعد توقيع بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بالقاهرة وهيئة المستشفيات التعليمية.

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