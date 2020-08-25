شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الإسكندرية» و«فوري» توقعان بروتوكولا لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، الثلاثاء، برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، بروتوكول تعاون مشترك بين غرفة الإسكندرية وشركة «فوري»، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة خلال كلمته، إنه بالرغم من تداعيات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتأثيرها السلبي على معظم قطاعات الأعمال، إلا أن للأزمة كان تأثير إيجابيًا على الاقتصاد الرقمي بعد التغير الملحوظ في نمط الاستهلام وسلوك المستهلكين، والذي تحول من التركيز على التسوق التقليدي ليصبح معتمدًا على التسوق الإلكتروني بشكل أساسي، لتحقيق التباعد الاجتماعي، وتعزيز الشمول المالي، والوصول لأكبر عدد من المواطنين لتفعيل خدمات المدفوعات الإلكترونية.

وأشار إلى أنه في إطار توجه الغرفة لتطوير المعاملات المالية لمنتسبيها، تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «فوري»، والذي يوفر نقاط بيع pos، لتجار الغرفة التجارية بالإسكندرية، تقبل السداد نقدًا أو بالبطاقات البنكية، دون تحمل التاجر تكلفة شراء الماكينة.

وأضاف أن البروتوكول يوفر إتاحة خدمات شركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المتعددة على ماكينات الـpos وحصول التجار على نسبة تتراوح بين 40% و50% من قيمة العمولة المحصلة لصالح شركة «لإوري».

من جانبه، قال أشرف صبري، رئيس شركة «فوري»، إن الشركة ستوجه منتسبي الغرفة لإدارة أعمالهم بطريقة أكثر ترشيدًا من خلال أكثر من آلية، وذلك حتى يمكنهم من اللحاق بالتطور الذي يحدث في المجتمع، من خلال الشمول المالي باستخدام البطاقات أو غيرها من الآليات، فعلى التاجر مواكبة العصر ليكون له وضع تنافسي مستقبليًا.

Advertisements