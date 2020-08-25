شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يسجل رقمًا قياسيًا في الموافقة على القوانين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، عددا قياسيا من مشروعات القوانين التي تم إقرارها على مدار 63 جلسة عامة امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 270 ساعة، ووافق المجلس على 233 مشروع قانون بإجمالى 2490 مادة.

واحتل دور الانعقاد الخامس، المركز الأول في عدد مشروعات القوانين التي تم إقرارها، حيث شهد 3462 مداخلة من 412 نائبا، و4064 طلب إحاطة، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابياً، كما نظر المجلس 156 بياناً عاجلاً في شتى المجالات، وتوجيه 646 سؤالا، أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية، وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس هذا الدور 92 طلبا، فيما نظر المجلس 743 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب، كما نظر المجلس 32 طلب رفع حصانة و9 حالات خلو مكان.

واحتل «الاقتصاد» الأولوية الكبرى لدى المجلس، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، للمساعدة في الإصلاح الاقتصادى الذي تسير فيه الحكومة، وكان للقوانين التي أقرها المجلس فضل كبير في دعم الاقتصاد.

وأقر المجلس أكثر من 30 قانونا اقتصاديا لدعم الدولة ماليا، أبرزها مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع آخر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

كما أقر مشروع قانون بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، وآخر بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

كما ساهم المجلس في دعم وزارة المالية بإصداره مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ومشروع قانون بإصدار قانون الجمارك.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ومشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

كما مرر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ومشروع بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ووافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، بالإضافة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى، والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتى التعليم الثانوى والعالى.

وعدل المجلس بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ووافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى، ومشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأقر البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

وشهد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مناقشات طويلة في لجنتى الثقافة والتعليم، أدت في النهاية إلى الموافقة على القانونين في الجلسة العامة.

ووافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، ومشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وآخر بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات.

وأصدر مجلس النواب عدة قوانين في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب، كان أهمها مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

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وفى مجال الصحة مرر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

كما عدل المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ومشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى رقم 71 لسنة 2009.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وقانون بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.

وفى مجال الثروة البترولية ناقش المجلس نحو 81 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات العالمية والمحلية للبحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية.

وفى مجال الإسكان والتنمية المحلية والنقل والمواصلات والطيران المدنى، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وأقر البرلمان 49 مشروع قانون بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019.

كما تم تمرير مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

ووافق «النواب» على 54 مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021 ومشروع قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءاً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

وبلغت الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان النوعية 29 زيارة للوقوف على العديد من المشكلات التي تعانى منها العديد من مناطق الجمهورية.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، أشار «عبدالعال» إلى أعمال الجمعية 141 للاتحاد البرلمانى الدولى والاجتماعات المتصلة بها، والتى عُقدت في صربيا- بلجراد، خلال الفترة من 17- 11 أكتوبر 2019، كما قام بزيارة إلى نيجيريا، على رأس وفد برلمانى، خلال الفترة من 27- 30 أكتوبر 2019، ضمن سلسلة من الجولات الإفريقية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية ذات الأهمية الاستراتيجية لمصر.

وحضر «عبدالعال» المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة، نيقوسيا- قبرص، خلال الفترة من 26- 27 نوفمبر 2019، لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأوروبية ودول منطقة الشرق الأوسط، في إطار تعزيز التقارب بين المنطقتين، وزيارة جنوب السودان، على رأس وفد برلمانى، خلال الفترة من 2- 6 ديسمبر 2019، حيث التقى عددا من كبار المسؤولين هناك، على رأسهم رئيس جمهورية جنوب السودان، وعدد من الوزراء، وجرى خلال هذه اللقاءات التأكيد على حرص الدولة المصرية على إحلال السلام الدائم والشامل في جنوب السودان، وتقديم سبل الدعم التي تكفل التنمية للأشقاء في جنوب السودان.