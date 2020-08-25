شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يدعو السائقين للتخلي عن السرعة: أنشأنا مطبات على الكورنيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، سائقو المركبات بالتخلى عن السرعة والالتزام بقانون المرور، حفاظًا على سلامة حياة المواطنين أثناء مرورهم على الكورنيش والطرق الرئيسية والسريعة، للحد من وقوع حوادث السيارات، وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر بصفة عامة والأطفال وكبار السن والسيدات بصفة خاصة، والعمل على انتظام وسيولة العملية المرورية داخل هذه المنطقة الحيوية.
وقال «غنيم» في بيان، الثلاثاء، إن المحافظة أنشأت «مطبات» بطريق كورنيش النيل، وسليمان متولي، للحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل سرعة السيارات على طريق الكورنش والذي يعتبر متنفسًا لأبناء بني سويف ويشهد تجمعات بغرض «التنزه» خاصة بعد تطويره وتوسعته.
وأوضح المهندس ناصر فراج، وكيل وزارة النقل إلى أنه تم عمل معاينة وتم تحديد بعض الأماكن على طريقي سليمان متولى والكورنيش، مشيرا إلى أن أعمال التركيب والإنشاء تم الانتهاء منها، حيث تم عمل المطبات وتركيب بعض الإشارات الضوئية الإرشادية ،لإلزام سائقي المركبات وأصحاب السيارات بتهدئة السرعة والقيادة بحذر خاصة في المناطق التي تشهد كثافة في حركة السير ،حيث تم الالتزام بالمعايير الفينة والهندسية القياسية عند تركيب المطبات ونوعيتها والمسافات البينية بينها ومراعاة التقاطعات السطحية والمحاور المرورية.
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