شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يموت شباب أصحاء فجأة؟.. مدير معهد القلب السابق يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فسر الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، أسباب وفاة عدد من الشباب بشكل مفاجئ خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: «كهرباء القلب والسكتة القلبية المفاجئة، هي السبب في موت عدد من الشباب خلال لفترة الأخيرة، والسبب غالبا اختلال مفاجيء في كهرباء القلب».

وقال شعبان، في تصريحات إعلامية، إن «كثرة الموت المفاجيء من علامات الساعة، من هنا تأتي أهمية رسم القلب العادي وبالمجهود وفحص القلب بالموجات الصوتية والرنين المغناطيسي واحيانا الدراسة الفيسيولوچية لكهرباء القلب».

وذكر أن «كهرباء القلب هي المنظومة التي تتحكم في إيقاع القلب وانتظام ضرباته، حيث ينقبض بمعدل من 60 إلى 100 مرة في الدقيقة، وحتى يتحقق هذا المعدل المنتظم لا بد أن تصدر إشارة كهربية من مجموعة من الخلايا تقع في أعلى الأذين الأيمن يمكن تشبيه دورها بدور المايسترو الذي يحكم إيقاع القلب، ثم يحدث التتابع في تنشيط القلب الكهربى بنسق ثابت لانتقال الموجات الكهربية من الأذين الأيمن إلى الأذين الأيسر ثم إلى البطين الأيمن والأيسر»..

وشدد على أن «اختلال كهرباء القلب، وباء العصر والسكتة القلبية والموت المفاجيء تحدث مشكلات نظم القلب (اضطراب نظم القلب) عندما لا تعمل النبضات الكهربائية التي تنسق نظم قلبك على نحو صحيح؛ الأمر الذي يسبب خفقان القلب على نحو سريع جدًا، أو بطيء جدًا أو غير منتظم».

وأشار إلى أنه «قد يبدو اضطراب نظم القلب كأن هناك خفقان أو رفرفة أو ضربة ساقطة في القلب أو تسارع في نبضاته، وقد يكون غير ضار، ومع ذلك، قد تتسبب بعض أنواع اضطرابات نظم القلب في علامات وأعراض مزعجة وقد تصل إلى حد تهديد الحياة في بعض الأحيان».

وتابع: «يمكن لعلاج اختلال كهرباء القلب السيطرة على نبضات القلب السريعة أو البطيئة أو غير المنتظمة. بالإضافة إلى ذلك، حيث أن اضطراب نظم القلب المزعج غالبًا ما يصبح أسوأ — أو حتى يحدث نتيجة — لضعف القلب أو تلفه، فقد تتمكن من الحد من خطر اضطراب نظم القلب عن طريق تبني نمط حياة صحي للقلب.

الأعراض«.

واستطرد: «قد لا يسبب اضطراب نظم القلب أي علامات أو أعراض. في الواقع، قد يكتشف طبيبك أنك مصاب باضطراب نظم القلب قبل أن تكتشف أنت ذلك، خلال الفحص الروتيني. ومع ذلك، العلامات والأعراض التي يمكن ملاحظتها لا تعني بالضرورة أنك تعاني مشكلة خطيرة».

ولفت إلى أنه «قد تشمل أعراض اختلال كهرباء القلب الملحوظة ما يلي: خفقانًا في صدرك، ضربات قلب متسارعة (تسرع قلبي)، ضربات قلب بطيئة (بطء القلب)، ألم الصدر، ضيق النفس، الدوار أو الدوخة، العرق الغزير، الإغماء أو ما يشبه الإغماء».

وعن موعد اللجوء للطبيب، قال: «قد يؤدي عدم انتظام ضربات القلب إلى الشعور بدقات نبض سابقة لأوانها أو إضافية، أو قد تشعر بأن قلبك يتسابق أو ينبض ببطء شديد. وقد تكون العلامات والأعراض الأخرى ذات صلة بقلبك الذي لا يضخ بشكل فعَّال بسبب سرعة أو بطء ضربات القلب، وهي تشمل ضيق في التنفس، أو ضعف، أو دوخة، أو دوار، أو إغماء أو شبه إغماء، وألم في الصدر أو عدم راحة».

وأكد أن «الذبذبة البطينية أخطر أنواع عدم انتظام ضربات القلب وهو قد يكون مميتًا. وهو يحدث عندما ينبض القلب نبضات كهربائية سريعة وغير منتظمة. وهذا يجعل غرف الضخ في قلبك (البطينين) ترتجف بشكل عديم الفائدة بدلاً من ضخ الدم. وبدون ضربات قلب فعالة، ينخفض ضغط الدم، وتنقطع إمدادات الدم عن أعضائك الحيوية».

Advertisements

واستكمل: «سوف ينهار الشخص المصاب بالذبذبة البطينية في غضون ثوان وسرعان ما سينقطع تنفسه أو لن يكون لديه نبض. في حالة حدوث ذلك، اتبع الخطوات التالية: اتصل على ١٢٣، أو على رقم هاتف الطوارئ الموجود بمنطقتك، إذا لم يكن هناك قريب مدرب على الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، فقدم يد المساعدة فقط الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وهذا يعني الضغط على الصدر بصورة غير متقطعة بمعدل 100 إلى 120 دقيقة حتى وصول المسعفين. للقيام بضغط الصدر، ادفع بشدة وسرعة في وسط الصدر. ليست هناك حاجة إلى عمل تنفس إنقاذ».

وأردف: «إذا كنت أنت أو أي شخص قريب يعرف الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، فابدأ في تقديمه إذا كان ضروريًا. قد يساعد الإنعاش القلبي الرئوي في الحفاظ على تدفق الدم إلى الأعضاء حتى يمكن إعطاء صدمة كهربائية (إزالة الرجفان)، تعرَّف على ما إذا كان مزيل الذبذبة البطينية الخارجي الآلي (AED) متاحاً في مكان قريب أم لا. تتوفر أجهزة تنظيم ضربات القلب المحمولة — والتي يمكن أن تقدم صدمة كهربائية من شأنه أن تعيد تشغيل ضربات القلب — في أعداد متزايدة من الأماكن، كما هو الحال في الطائرات وسيارات الشرطة ومراكز التسوق، يمكن حتى شراؤها لمنزلك.ليس هناك حاجة إلى التدريب. سوف يخبرك مزيل الذبذبة الاتوماتيك الآلي ما يجب القيام به. فهو مبرمج للسماح للصدمة فقط عند الضرورة».

وشدد على أنه «وقد حدثت طفرة كبيرة في البرمجيات المستخدمة في تشخيص اختلال كهرباء القلب، سواء بالطرق غير الاختراقية أو الطرق النافذة، عن طريق قسطرة كهروفسيوليجيا القلب، فجهاز الهولتر الذي يقوم برسم القلب المستمر ولمدة 24 ساعة في الأنظمة التقليدية ثم زيادة قدرته على التسجيل، فأصبح بالإمكان تسجيل نبض القلب واستدعاء أدنى خلل في كهرباء القلب، وأمكن التواصل إلكترونياً عن طريق المحمول والأقمار الصناعية بنقل رسم القلب في لحظة حدوث أي خلل فيرسل إلى البريد الإلكترونى إلى الطبيب المعالج أو إلى المستقبلات المركزية التابعة للشركات عابرة القارات لأجهزة منظمات القلب الكهربية عبر العالم، فأصبح المريض في عصر القرية الإلكترونية الكونية الصغيرة مريضاً «عولمياً» يمكن تسجيل بياناته وتداولها بين المتخصصين، وقد ساعدت هذه الطفرة في الاتصالات إلى الاكتشاف المبكر لاختلال كهرباء القلب خاصة للمرضى الأكثر عرضة للسكتة القلبية المفاجئة، ويمكن الآن تسجيل مؤشرات أخرى مثل التباين في «QT» فترة الجهد الكهربى للبطين والتباين في معدلات القلب والتباين في موجات (T) التذبذب في معدل القلب بعد الضربات البطينية الزائدة وكلها تسهم في الوقاية من أزمات القلب الحادة والسكتة القلبية المفاجئة».

واختتم: «وتم تطوير خاصية تسجيل الضغط الوتدى الرئوى الذي يمثل الارتفاع الطفيف في قيمته الإنذار المبكر لاختلال وظيفة البطين الأيسر الانقباضية، ومن ثم توقع الهبوط القلبى الحاد في المستقبل القريب الذي يتم تسجيله وبثه إلكترونياً، بينما المريض في غرفة نومه، إلى البريد الإلكترونى للطبيب المعالج ليقوم بالعلاج الدوائى بسرعة. كما تم أيضاً تطوير الجيل الثالث من منظمات القلب الكهربية التي انتقلت بوظيفة منظم القلب الكهربى من مجرد جهاز يتعامل مع نبض القلب المتباطئ أو كهرباء القلب المتناقصة على حاسوب عالى التقنية يتناغم مع كهرباء القلب في حجرات القلب المختلفة، ويسترجع التناسق للمنظومة الكهربية الذي يعترى كهرباء القلب في حالات تمدد وهن عضلة القلب وهبوط القلب الاحتقانى فيساعد على تحسن انقباض عضلة القلب ويزيد قدرته على ضخ الدم في الدورة الدموية وتراجع أعراض هبوط القلب».