شكرا لقرائتكم خبر عن روتاري مصر يقدم أدوية ومستلزمات طبية لضحايا انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل روتاري مصر- برئاسة المحافظ اسامة الاحمر عن طريق لجنتي الاغاثة والكوارث برئاسة المهندس سمير عامر ولجنة تنمية الموارد برئاسة السيدة جيهان حلاوة- مع روتاري لبنان لتحديد الاحتياجات العاجلة لمصابي انفجار مرفأ بيروت من أدوية ومستلزمات طبية وخلافه، تماشيا مع واستجابة للمبادرة المصرية بإرسال المعونات الطبية العاجلة لمنكوبي انفجار بيروت.

وأكد روتاري مصر في بيان، الثلاثاء، أنه تم بالفعل تدبير حوالي ٢ طن من هذة المواد على وجة السرعة من مصانع الادوية المصرية المحلية لهذا الغرض وذلك تمويلا من الأندية الروتارية بمصر والزملاء الروتاريين بمصر.

كما تم التواصل مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة في سفارة مصر ببيروت والامانة العامة لوزارة الدفاع وذلك لتسهيل نقل هذه المعونات إلى بيروت على متن احدي الطائرات المصرية العسكرية الناقلة للمساعدات للشعب اللبناني مما سيكون لة اكبر الاثر في تخفيف الام ومعاناة الجرحي والمصابين بمستشفيات بيروت.

واختتم روتاري: «يوما بعد يوم يبرهن روتاري مصر عن استمرارية تفاعلة مع الكوارث وبذل كل الجهد الممكن وذلك بتكريس مواردة الذاتية لدعم الدولة المصرية في مساعيها من اجل رفع المعاناة عن مصابي هذة الكوارث لرفع شأن الوطن والمواطنين».