شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تواصل انفرادها بخطة الإخوان لتجنيد أطفال مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، نشر انفرادها حول كشف خطة الإخوان لتجنيد أطفال مصر، وتحركات خلايا الإرهاب النائمة لاختراق المدارس والأندية، كما تتابع الخليج 365 تفاصيل القمة المصرية الأردنية العراقية فى عمان بشعار "التعاون الثلاثى وتنسيق المواقف".





واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..”الخليج 365” تواصل انفرادها بخطة الإخوان لتجنيد أطفال مصر.. تحركات خلايا الإرهاب النائمة لاختراق المدارس والأندية.. لجنة عليا من أساتذة الجامعات ومُعلّمى الجماعة وعناصرها الكامنة بالهيئات الحكومية تضع مناهج وحدة الشرائح الإخوانية وتُشرف على مجموعات التنفيذ داخل الحضانات والمدارس والأندية ومراكز الشباب ومؤسّسات التعليم الأهلية

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