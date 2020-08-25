شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة تروج لفيديو مجتزأ يفضح كذب وتشويه القناة القطرية للطرق فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت قناة الجزيرة القطرية وأشقائها من قنوات الإخوان فى تركيا تنتهج نفس السياسية الفاشلة التى تتخذها منذ ثورة 30 يونيو المجيدة، وهو التلاعب بحقيقة الأحداث بفيديوهات مجتزأة عن سياقها، فتنتهج قناة الجزيرة وأخواتها سياسة اجتزاء الفيديوهات من مضمونها ومحاولة تضليل متابعيها فى مصر والعالم العربي بأنها حقيقة، ليفتضح أمرها فيما بعد بالقليل من البحث والتتبع لحقيقة الفيديوهات ليتبين أنها واقعة مختلفة تمامًا.

ومؤخرا، روجت قناة الجزيرة لفيديو مضلل يظهر فيه مشهد تكدس مرورى عند أحد الطرق وفى خلفية الفيديو صوت لشخص عربى يبدى تعجبه من الزحام المرورى بمصر، وبدأت قناة الجزيرة الترويج لأكاذيبها من خلال مشاركة الفيديو ونشره على نطاق واسع والادعاء بأن الفيديو يوثق مأساة المرور فى شوارع مدينة نصر، ويستنجد بالشرطة التى تركت مواقع الزحام.

وبهذه اللقطة المضللة، تلقفت قناة الجزيرة الإخوانية التابعة لتنظيم الحمدين، وشبكة رصد وغيرهم من وسائل الإعلام الإخوانية التى تعانى من قلة وسوء المحتوى المعروض على شاشتها عن مصر، ووقعت وسائل الشيطان فى شر أعمالها لتنقلب الفضيحة عليها، ويتم كشف حقيقة الفيديو وموقعه بالتحديد وملبسات المشهد المعروض.

حقيقة فيديو تكدس المرور بميدان في مدينة نصر

وحقيقة الفيديو هو أن هذا الميدان الذى تم تصويره ما هو إلا تحويله مرورية بمحيط كوبرى السلام الجديد أحد أهم محاور الطرق التى تم استحداثها فى حى مدينة نصر، والجميع يعلم أن تنفيذ بعض المشروعات القومية داخل المدن كالطرق والكبارى والأنفاق وغيرها قد يستلزم بعض الإجراءات الاستثنائية، كتحويل الطرق وتغيير بعض مساراتها، مما يحدث بعض الكثافات المرورية، لاسيما فى أوقات الذروة، وهو أمر مؤقت ينتهى بانتهاء تنفيذ المشروع.

Advertisements

مشروعات تطوير الطرق في مدينة نصر

وأعطى هذا الفيديو المشبوهة مناسبة لتقديم كشف حساب بمشروعات تطوير الطرق فى مدينة مصر، حيث شهد حى مدينة نصر تطوير خمسة طرق رئيسية بإجمالى 13 كيلو متر، وإنشاء 3 كبارى بإجمالى طول 3 كيلو مترات، ضمن مشروع تطوير أضخم يضم أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر كلها.

ولرؤية الصورة كاملة غير مجتزأة فى مصر الجديدة ومدينة نصر، فقد تغيرت المعالم وتبدلت الصور مع زيادة النمو العمراني والمعدل السكاني ما جعل التطوير واستحداث طرق ومحاور لم تكن موجودة من قبل أمر ضرورى، ليس فقط لتحقيق سيولة المرور، ولكن أيضا من أجل إعادة الوجه الحضارى لمصر الحديثة.

ودارت عجلة التطوير بمنطقة مصر الجديدة وامتدادها بمنطقة مدينة نصر، فتم تطوير 10 طرق بإجمالى طول 15 كيلو متر، وإنشاء 5 كبارى بإجمالى طول 3 كيلو مترات فى المرحلة الأولى فقط، وفى المرحلة الثانية تم تطوير 5 طرق بطول 8 كيلو مترات وإنشاء 5 كبارى بطول 2 كيلو متر فى حي مصر الجديدة.

كما تم تطوير كباري المشاة والتقاطعات التي أصبحت من معالم المنطقة لجمالها الهندسي والفني وأهميتها في نقل حركة المشاة بين الشوارع والميادين الرئيسية، وتم استحداث محور "روكسي - رمسيس" وتطوير 6 طرق على مساره بإجمالى طول 10 كيلو مترات لربط وسط المدينة بشرق القاهرة.

ودارت عجلة التطوير وفق أعلى المعايير الدولية من حيث الغرض والأهمية والجودة وسرعة التنفيذ، والحلم تحقق منه جزء كبير، فى الوقت الذى تقدم مصر فيه ملحمة موازية فى التصدى لأزمة كورونا.