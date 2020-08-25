شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تؤكد اهتمام الرئيس بإنشاء البنية التحتية لتدوير المخلفات الصلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تدوير المخلفات الصلبة هو جزء من الإدارة المتكاملة للمخلفات، موضحة أن تلك الإدارة تشمل قيام متعهد الخدمة بجمع القمامة من البيت ومن ثم نقلها لمحطة وسيطة وهو المكان الذى يجرى وضع القمامة فيه لفترة قصيرة ثم تذهب للتدوير والمعالجة، والمتبقى من القمامة ينتقل إلى المدفن الذى جرى عمله من أجل إلقاء القمامة التي لا يمكن تدويرها.

وأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات لبرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن إعادة التدوير الخاص بالقمامة هى جزء من منظومة متكاملة، موضحة أن هناك تحديات كثيرة تواجهنا منها البنية التحية الخاصة بتدوير القمامة الصلبة، حيث لا يوجد بنية تحتية خاصة بإعادة تدوير القمامة، ولا يوجد سوى مدفنين أو 3 مدافن فقط لإلقاء القمامة التي لا يمكن تدويرها فيها.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن عدد مصانع تدوير القمامة يحتاج إلى زيادة، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أخذ على عاتقه بناء البنية التحتية الخاصة بتدوير المخلفات الصلبة لمدة سنتين، والدولة تصرف أموالا على هذا الأمر، متابعة: بدأنا من العام الماضى في بناء تلك البنية التحتية بعد أن قمنا بعمل مخطط لـ27 محافظة وانتهينا من مخطط استراتيجى لتدوير المخلفات الصلبة لمدة 20 سنة في 27 محافظة.