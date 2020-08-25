شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى يجرى عملية اصلاح عيب خلقى بجدار البطن لطفلة برقعة من الحبل السرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مستشفى المنيرة العام ، إجراء عملية جراحية نادرة لطفلة ، تم تحويلها من مستشفى بنها ، إذ قام الفريق الطبى المكون من الدكتورهانى امبابي استشارى جراحة الأطفال ، والدكتور محمد صلاح أخصائي جراحة الأطفال ، والدكتور طارق حسام ، استشارى التخدير، بعد أقل من 6 ساعات من ولادة الطفلة

بارجاع الامعاء داخل البطن وغلق جدار البطن بواسطة رقعه من الحبل السرى و تم افاقة الطفلة بنجاح، ولازالت الطفلة تحت الرعاية الطبية بالحضانة.