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فريق طبى يجرى عملية اصلاح عيب خلقى بجدار البطن لطفلة برقعة من الحبل السرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مستشفى المنيرة العام ، إجراء عملية جراحية نادرة لطفلة ، تم تحويلها من مستشفى بنها ، إذ قام الفريق الطبى المكون من الدكتورهانى امبابي استشارى جراحة الأطفال ، والدكتور محمد صلاح أخصائي جراحة الأطفال ، والدكتور طارق حسام ، استشارى التخدير، بعد أقل من 6 ساعات من ولادة الطفلة 

بارجاع الامعاء داخل البطن وغلق جدار البطن بواسطة رقعه من الحبل السرى و تم افاقة الطفلة بنجاح، ولازالت الطفلة تحت الرعاية الطبية بالحضانة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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