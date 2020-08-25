وزير الأوقاف: "الأمل فى الحياة" عنوان خطبة الجمعة المقبلة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن خطبة الجمعة القادمة عنوانها الأمل فى الحياة، موضحًا انه تم فتح المساجد للصلاة، ولكن الخطر لم ينتهِ.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب مراعاة المسافات والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى وباء كورونا، مضيفا أنه لا حرج من أداء صلاة الجمعة فى المنزل.

وتابع أن الوزارة بدأت فى حملة نظافة فى المساجد استعدادا لفتحها للمصلين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بفتح مساجد غير محددة للصلاة، مؤكدا أنه يجب عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق فقط، مع الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وهو الأمل فى الحياة.