شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف " تستعد لتوزيع 132 طن لحوم صكوك أضاحى فى 25 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع المديريات الإقليمية، بوزارة الأوقاف، عن خطة الوزارة في توزيع لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع الرابع على التوالي ، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة وحتى الخميس 3 سبتمبر حيث يتم توزيع (132) طن على 25 محافظة : ( القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – بني سويف- المنيا – الإسماعيلية- الشرقية- المنوفية – كفر الشيخ – دمياط – بور سعيد – الفيوم – مرسى مطروح – شمال سيناء- البحر الأحمر – جنوب سيناء – أسيوط – قنا – سوهاج – أسوان – السويس ) ، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (444) طن حتى الآن .

وبحسب ما ذكرت وزارة الأوقاف ، أن غرفة العمليات مستمرة في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي ، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية ، مؤكدة على أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية ، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم ، كما تؤكد على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية في عملية التوزيع .