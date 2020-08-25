شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني اليوم الثلاثاء، مطار الغردقة الدولى يرافقه الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تنفيذ الاجراءات الوقائية بالمطار من كاميرات حرارية وملصقات التباعد الاجتماعى لضمان سلامة المسافرين والعاملين، حيث يشهد مطار الغردقة توافد العديد من الرحلات السياحية القادمة من بعض الدول الأوروبية، وكان في استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة .

وخلال الجولة تفقد الطيار منتصر مناع صالة السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1 والمبني الجديد رقم 2 وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور، بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، وتابع سيادته الخدمات المقدمة للعملاء و توفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعوبات أمام الركاب السائحين.

كما تابع مناع توصيات اللجنة العليا التى وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتشكيلها لحصر وفحص كافة الشحنات وحاويات المواد الخطرة وساحات التخزين بالمطارات المصرية، حيث تفقد سيادته ساحات وأماكن التخزين واطمأن على مدي تطبيق الاجراءات الإحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا لفحص المواد الخطرة ومتابعة نقلها بطرق ووسائل آمنة بعيداً عن محيط المطار والتواجد العمرانى، كما اطمأن على كافة الوسائل التي تضمن أقصى مستوى أمان فى تخزين ونقل البضائع.

واختتمت الجولة بتفقد إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة وزيارة مواقع الخدمة المدنية والمطافئ.

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