شكرا لقرائتكم خبر عن داعية أزهرى عن أكاذيب قنوات الإخوان: دليل على فشلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ أحمد البهى، الداعية الأزهرى، أن محاولات قنوات الإخوان نشر الشائعات ضد الدولة المصرية، واختلاق أبواق الجماعة للأكاذيب، هى محاولات رخيصة ودليل على الفشل الذى يلاحق تلك الجماعة الإرهابية، التى تتلقى أموال ضخمة من أجل القيام بذلك.

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وأضاف الداعية الأزهرى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن اللجوء للشائعات هو دليل واضح على قلة وجود سلبيات حقيقية تستحق المعارضة والحشد، موضحا أن أى نجاح لمصر على أى صعيد سياسى أو اقتصادى أو حتى رياضى يقابله دوماً شائعات من قبل الجماعة الإرهابية لإطفاء البهجة والفرحة فى نفوس المواطنين.

وتابع الداعية الأزهرى: "لهذا نحث الجميع دائمًا على عدم تصديق هذه الأكاذيب، والثقة تماماً فى بياناتنا الرسمية، وما نراه بأعيننا على أرض الواقع".