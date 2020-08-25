شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع التموينية تشترى 530 ألف طن من القمح الروسى للشحن فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشترى الحكومى للحبوب فى مصر، اليوم الثلاثاء، إنها اشترت 530 ألف طن من القمح الروسى للشحن فى فترتين فى أكتوبر.

وأضافت الهيئة، أنها اشترت 230 ألف طن من القمح للشحن فى الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر، و300 ألف طن للشحن فى الفترة من 21 إلى 31 فى الشهر نفسه.