محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قررت نيابة حلوان، اليوم الثلاثاء، حبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل طفلها بجرعة مخدرات.
بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة المعصرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال طفل متوفى، وتبين من الفحص الطبي وفاته بالتسمم جراء تناول جرعة مخدرات.
وكشفت التحقيقات أن الأم "م. ع" وراء ارتكاب الواقعة، وأنه وقت الواقعة استدعت عشيقها "م. ف" مستغلة غياب زوجها، لممارسة الرذيلة، لكن كثرة بكاء الطفل دفعتهما للتفكير في إسكاته بجرعة مخدرات.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة أعطت طفلها جرعة مخدرة لإسكاته لكنه توفي في الحال.
ونفت الأم المتهمة في التحقيقات قصدها قتل طفلها "كان بيعيط كتير.. وحاولنا نسكته".
وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.
كانت هذه تفاصيل خبر "بيعيط.. وحاولنا نسكته".. تفاصيل قيام أم وعشيقها بقتل طفلها بجرعة مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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