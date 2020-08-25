الرطوبة تصل لـ 90%.. الأرصاد تعلن طقس اليومين المقبلين وتحذر من الشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء والخميس، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد حالة من الاستقرار حيث يسود طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا على معظم الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن الرطوبة ما زالت مرتفعة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، لافتة إلى ان الرياح تنشط على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

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وأضافت أن نسب الرطوبة تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 80-85%، فيما تتراوح على السواحل الشمالية بين 88-90%.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري تبلغ 35 درجة، وتتراوح على السواحل الشمالية بين 31-30، وعلى شمال الصعيد بين 36-37، وعلى جنوب الصعيد بين 40-41 درجة مئوية.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحاً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.