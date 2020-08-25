أخبار مصر | أمين منظمة السياحة العالمية: "المتحف الكبير إضافة للعالم والإجراءات المصرية مثالية"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أمين منظمة السياحة العالمية: "المتحف الكبير إضافة للعالم والإجراءات المصرية مثالية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي بشكر خاص لكل شخص عمل خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالمتحف المصري الكبير بالمؤتمر المنعقد له وللدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في ختام زيارته لمصر والتي استمرت ثلاثة أيام.

وتحدث الأمين العام للسياحة العالمية عن المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أنه يعتبر مكان متفرد فى العالم وسيساهم بشكل كبير فى عودة السياحة لمصر إلى سابق عهدها.

وأضاف أن هذا المتحف سيكون اضافة لقطاع السياحة وللعالم بأكمله وليس لمصر فقط.

وأكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على أن مصر بلد آمنة، مشيدًا بالاجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر والتى هى أعلي من الإجراءات المطبقة بدول أوروبا.

كما أشار إلى أن المنظمة علي أتم استعداد لدعم مصر بكامل طاقتها لاستعادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر لمعدلاتها الطبيعية.

وفى نهاية كلمته، أعرب الأمين العام للمنظمة عن رغبته فى زيارة مصر مرة أخرى مع عائلته حيث أنها بلد رائعة.

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