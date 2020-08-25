أخبار مصر | رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا

شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

طقس لطيف على السواحل الشمالية.

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طقس لطيف على شمال الصعيد.

طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

شبورة مائية صباحًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وكانت نصحت هيئة الأرصاد الجوية، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وناشدت المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقٍ للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.