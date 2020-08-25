شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يقود حملة على مخازن الأدوية الخاصة في الزقازيق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة ضمت مفتشي ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية، للمرور على مخازن توزيع الأدوية الخاصة بمدينة الزقازيق، وذلك في إطار خطة المديرية لإحكام الرقابة على سوق الدواء، والتأكد من عدم تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، وضمان وصول دواء أمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وقام وكيل الوزارة بالمرور على عدد من مخازن توزيع الأدوية، أسفرت الحملة عن ضبط وتحريز ٣٥٠٠ عبوة وقرص وأمبول، عبارة عن ٤٠٠ أمبول (vial )، و٣٢٠ عبوه نقط (drop)، و٢٧٨٠ قرص (tablet)، منها أدوية خاصة بالمستشفيات يحذر تداولها خارجها، وأدوية صادر بحقها منشور ضبط وتحريز من هيئة الدواء المصرية، وأدوية بدون فواتير في مكان غير معد للبيع، وأدوية محفوظة خارج الثلاجة، في درجات حرارة غير مناسبة لها.

وكلّف وكيل الوزارة مديرة التفتيش الصيدلي بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة مركز الزقازيق، كما أكد استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الصيدلة على مختلف المنشآت الدوائية بالمحافظة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.