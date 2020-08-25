شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للإعلام» يوضح سبب انقطاع الكهرباء في بلاتوه «صباح الخير يا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن العطل المفاجئ بكهرباء بلاتوه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى، الذي حدث، الاثنين، جاء نتيجة للأحمال الزائدة على لوحة المفاتيح الخاصة بإضاءة ديكور البرنامج.

وفي بيان، الثلاثاء، وجه «زين» التحية والشكر لقطاع الهندسة الإذاعية، لما بذلوه من جهد وبشكل سريع لإصلاح العطل.