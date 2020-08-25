شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف ولجنة «التنمية الصناعية» يبحثان تنفيذ مجمع الصناعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بلجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة العميد محمد التهامي، على هامش زيارة اللجنة لبعض المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع داخل المحافظة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، بحث المحافظ مع اللجنة بعض الموضوعات المتعلق بملف الاستثمار بالمحافظة، مؤكدًا أهمية التواصل الدائم بين المختصين بتلك الملفات من المحافظة والمختصين من الهيئة لتحقيق إنجاز أفضل، خاصة في الموضوعات التي تتعلق بمعوقات للقطاع، منوها بأن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل الدفع بجهود الدولة لتنمية القطاع.

وتطرق الاجتماع لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرق النيل،، والذي يعد واحداً من ثلاثة عشر مجمعا صناعيا وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 12 محافظة،بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة ولتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أهمية المشروع الذي تم إنشائه على مساحة 70 فدانًا، ويضم 266 وحدة صناعية موزعة على 20 هنجرًا، بمساحات متفاوتة، مخصصة للاستخدام في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية، وهندسية، كذلك مبان خدمية وإدارية، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي، مشيرا إلى متابعته الميدانية المستمرة للمشروع، حتى تم انهاء أعمال الترفيق، وذلك تمهيدا لافتتاحه.

وناقش المحافظ مع اللجنة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمناطق الصناعية، ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار من خلال تأهيل المناطق الصناعية.

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