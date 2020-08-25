شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للسياحة» وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تبحثان تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد شريف فتحي، الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، اجتماعا مع إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف تنمية وتطوير التعاون المشترك، وانطلاقا من الاتفاقية الموقعة بين المنظمة والأكاديمية منذ فترة طويلة وترجمة لقرارات جامعة الدول العربية والتي أكدت حول أهمية التعاون المشترك فيما بين منظمات العمل العربي المشترك التابعة للجامعة وخاصة في أوجه النشاط التي تخدم القطاع الذي تمثله.

وبحسب بيان، الثلاثاء، جرى تنفيذ العديد من الفعاليات فيما بين المنظمة والأكاديمية على المستوى العربي والإقليمي في عدة مجالات منها مجال ريادة الأعمال وفى مجال السياحة الميسرة بالإضافة لتنفيذ العديد من الاستشارات والدورات التدريبية لتأهيل العامليين في القطاع السياحي العربي، ويأتي هذا اللقاء لمتابعة ما تم إنجازه سابقا ولوضع رؤية مشتركة نحو تطوير العلاقة المشتركة لتحقيق إنجازات تخدم صناعة السياحة على امتداد الوطن العربي.

وفي نهاية اللقاء أشاد الأمين العام للمنظمة شريف فتحي بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الأكاديمية فيما يتعلق بافتتاح أفرع جديدة بالقرية الذكية بمدينة ٦ أكتوبر وبمدينة العالمين وما تضيفه من برامج وتخصصات متطورة تواكب طلب أسواق العمل العربية والإقليمية.