شكرا لقرائتكم خبر عن معدات جديدة بـ200 مليون جنيه استعدادًا للشتاء في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بكافة قيادات الشركة لمناقشة الاستعدادات المبكرة لشتاء 2020/2021.

وأكد حسن -بحسب بيان الثلاثاء- أهمية أعمال التطهير للشبكات وبيارات المحطات ومراجعه أعمال الصيانه للمحطات الكبرى.

وأشار إلى شراء معدات جديدة بقيمة إجمالية 200 مليون جنيه، وكذلك مراجعة أعمال الصيانه للمعدات استعدادًا للأمطار والالتزام بخطط التطهير اليومي.

واستعرض حسن، أهم الأعمال التي حققتها الشركة خلال الأسبوع الماضى، حيث طهرت إدارة المجمعات بالشركة نفق المشروع العام لطره، وتعاملت إدارة التنفيذ الذاتي بالشركة مع هبوط ارضي بطول متر وعمق 2 متر بمنشية ناصر بالتعاون مع الصيانة المختصة.

وأضاف حسن أنه تم تطهير بالوعات الصرف الصحى بشارع جسر السويس أمام محطة النزهة، بجانب استمرار أعمال التطهير بمنطقه عابدين، وإزالة سدد بمنطقه السبتية.

وتابع أن ذلك يأتي في إطار حرص الشركة على تقديم خدمات جيدة للمواطنين، في ضوء توجيهات وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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