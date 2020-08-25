شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 7 عربات مشروبات وتحرير محاضر سرقة كهرباء في مدينة بورفؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة الإشغالات بمجلس مدينة بورفؤاد حملة مكبرة لإزالة المخالفات والاشغالات بطريق التفريعة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، جرى رفع كافة المخالفات والإشغالات بالمكان، ومصادرة ٧ عربات للمشروبات تواجدت بطول الطريق ومحيط حديقة المنتزه تعمل بدون ترخيص وارتكاب مخالفة سرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة بالمنطقة، مع إلقاء المخلفات بالمسطحات الخضراء وطول الطريق، بما يسيء للمظهر العام للمكان.

ووجهت الحملة إنذارًا لأصحاب الكافتيريات المخالفين للإجراءات الاحترازية بدون استجابة وتقديمهم للشيشة مخالفة لقرار رئيس الوزراء، وتم رفع المقاعد التي تشغل الطريق وتحرير محاضر سرقة تيار كهربائي.