شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، الثلاثاء، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز القناطر الخيرية وبنها وكفر شكر، بينما سجلت 8 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هي الخانكة والعبور، وشرق وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر وطوخ وقليوب وقها ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم 9220 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، الثلاثاء، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 626 حالة، وبنها 2402 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1020 حالة، وقليوب 678 حالة، ومدينة قها 46 حالة، وكفر شكر 448 حالة إصابة.