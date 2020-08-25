شكرا لقرائتكم خبر عن مريض «السمنة المفرطة» يخضع لعملية جراحية على نفقة الدولة الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد جودت، أستاذ جراحات السمنة المفرطة بطب عين شمس ومؤسس الجمعية المصرية لجراحات السمنة المفرطة، والمشرف على علاج حالة المواطن محمود سمير الذي يعاني من سمنة مفرطة، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة علاجه على نفقة الدولة، أنه سيقوم بإجراء الجراحة في مستشفى دار الشفاء التابعة لوزارة الصحة، الإثنين المقبل، بعد مناظرة الحالة وإجراء كافة الفحوصات الطبية المطلوبة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة علاج محمود سمير الذي يبلغ من العمر ٣٥ عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه، حيث يعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالسقاين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه ٢٥٧ كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة.

وأضاف الدكتور خالد جودت أن السمنة انتشرت في مصر بشكل كبير جدا وذلك بسبب العادات الصحية الخاطئة، وأضاف أستاذ جراحات السمنة، في تصرحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الأوزان الكبيرة بسبب السمنة المفرطة في مصر أصبحت كبيرة، محذرا من الافراط في تناول السكريات والخبز والألبان وغيرهم من الأغذية التي تعزز السمنة.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تواصلت بزوجة المواطن محمود تليفونيًا، حيث نقلت لها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، وطمأنتها على زوجها مؤكدة لها أنه سيشرف على علاجه كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، ومن جانبها توجهت زوجة المواطن محمود بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لسرعة الاستجابة والاهتمام بحالة زوجها.