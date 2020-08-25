شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تدريب الأئمة على «السوشيال ميديا» والتحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم العام في العام الماضي والجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن وزارة الأوقاف تسهم في بناء 10 مدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم.

ولفت إلى أنه أصدر قرارا وزاريا بأن تكون جميع تعاملات الأوقاف بالقيمة التجارية الفعلية العادلة، مؤكدا أن هناك تدريب للأئمة على «السوشيال ميديا» والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب تهدف إلى إعداد كوادر وقيادات على قدر عال من الكفاءة، من خلال بناء الشخصية المتكاملة مهاريا وثقافيا وعلميا، حيث إن هناك من يقوم بالتركيز على التخصص فقط دون بناء ثقافي متكامل.

وأردف قائلًا: «أنصح الشباب بضرورة العمل على بناء أنفسهم مهاريا وعلميا وثقافيا، وضرورة متابعة الأخبار والبرامج التحليلة حتى لا يكونوا منفصلين عن الواقع».

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