شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يستجيب لـ«الوزير» ويغلق صفحة «عالم النقل والسكك الحديدية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه الثلاثاء، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حذف محتوى صفحة تحمل عنوان «عالم النقل والسكك الحديدية» يديرها شخص يدعى شريف ياسين، ومخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ قرار المجلس، وتقديم بلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه.

وكان المجلس تلقى شكوى من وزير النقل الفريق كامل الوزير، تؤكد أن صاحب الصفحة قد تخصص في الهجوم على استراتيجيات الدولة والخطط الخاصة بتطوير منظومة السكك الحديدية، وتعمد نشر أخبار مغلوطة والتقليل من شأن المشروعات الكبرى التي تقوم بها وزارة النقل، وقام بالتدليس على الجمهور باختلاق وقائع غير صحيحة.

وثبت أمام لجنة الشكاوى بالمجلس أن محتوى الصفحة يخالف القيم والمعايير والأكواد الإعلامية في ضوء أحكام القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.