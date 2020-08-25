شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الفنادق الحاصلة على شهادات السلامة الصحية لـ208 في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، ارتفاع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية إلى ٢٠٨ فندقا وقرية سياحية بمختلف مدن البحر الاحمر السياحية وذلك بعد اجتيازها لجان التفتيش على الضوابط التي اقرتها وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشات الفندقية طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

وتم اعتماد ١٥ فندقا وقرية سياحية جديدة فيما تواصل لجان التفتيش أعمالها لفحص طلبات الفنادق المتقدمة للتشغيل بطاقة 50٪ لحين صدور قرارات جديدة من الدكتور خالد عناني وزير السياحة الآثار.

وأكد «عاقل» ان جميع الفنادق والقري السياحية التي حصلت على شهادة السلامة الصحية ملتزمة بنسبة اشغالات ٥٠٪ من طاقتها وذلك ضمن مواجهة انتشار فيروس كورنا وأوضح عاقل انه لم يتم اكتشاف أي اصابات بالفيروس بين العاملين أو النزلاء الأجانب والمصريين.

فيما رفض الدكتور خالد عناني، وزير السياحة، مطالب العشرات من ملاك الفنادق والقري السياحية بالبحر الاحمر برفع النسبة المسموح باشغالها من ٥٠ إلى ٧٥ ٪ في الوقت الحالي.

وأكد مسؤولو الفنادق ان اشغالات ٥٠٪ لا تحقق أي مكاسب مالية وانهم يعملون بهذة النسبة حتي تستعيد السياحة معدلاتها الطبيعية وعودة السياحة الأجنبية، كما تمت الموافقة على تشغيل ١٢٠ مركز غوص استوقفت شروط التشغيل وشهادة السلامة الصحية واجتازت لجان التفتيش من وزارتي الصحة والسياحة وغرفة سياحة الغوص.

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