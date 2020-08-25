شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. موعدها وخطوات الاستعلام برقم الجلوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتظر الطلاب نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2020 في مختلف محافظات الجمهورية، ولكل التخصصات صناعي وتجاري وزراعي وفندقي، وسيتم الإعلان عنها طبقا لإعلان الوزارة في أول سبتمبر المقبل.

الاستعلام عن نتيجه الدبلومات الفنية 2020

رابط نتيجه الدبلومات الفنيه 2020

يمكن لجميع طلاب المدارس الثانوية الفنية 2020 الاستعلام عن نتائج الامتحانات من خلال رابط بوابة التعليم الفني من

هنــــــــــاويمكن الاستعلام عن النتيجة باستخدام اسم الطالب ورقم الجلوس.

وصرحت الوزارة رسميا عن نتائج الامتحانات وإعلان أسماء أفضل طلاب الثانوية الفنية 2020، وبعد ذلك يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة ويسر إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى مدارس أو مديريات تعليمية مختلفة للحصول على النتيجة.

طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2020

من المؤكد أن طريقة الإستعلام إلكتروني هي من أسهل وأسرع الوسائل في وقتنا الحالي، فكثير من الطلاب يرغبون في الاستعلام عن النتيجة بأقصى سرعة دون الانتظار لظهورها في المدارس، ويبحثون عن طريقة الإستعلام إلكترونيا.

ويمكن الحصول على النتيجة إلكترونيا بالخطوات التالية:

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الخطوة الأولى هي دخول المستعلم إلى الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام.

الخطوة الثانية يبدأ المتعلم في كتابة الإسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب الذي نريد الإستعلام عنه.

الخطوة الثالثة يقوم المتعلم الآن القيام بالضغط على كلمة الإستعلام أو ظهور النتيجة.

الخطوة الرابعة يظهر أمامك الآن درجات الطالب الذي قمت بالاستعلام عنه.