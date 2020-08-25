شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: السيسى يعود لأرض الوطن بعد مشاركته فى القمة الثلاثية بعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الرئاسة: السيسى يعود لأرض الوطن بعد مشاركته فى القمة الثلاثية بعمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.