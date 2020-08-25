شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال السيسي لدى وصوله الأردن للمشاركة بالقمة الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديو لمراسم وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مطار الملكة علياء الدولى، حيث كان فى استقباله الملك عبدالله الثانى للمشاركة فى القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق.

وجرت للرئيس لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولى، مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطنى المصرى والملكى الأردني.

وأكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن قمة عمان تهدف للبناء على ما تحقق خلال القمتين السابقتين فى كلٍ من القاهرة ونيويورك، وتقييم ومتابعة خطوات التطور فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والأردن والعراق، فى إطار آلية التعاون الثلاثى، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسى والأمنى بينها حول سبل التصدى للتحديات الإقليمية غير المسبوقة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.