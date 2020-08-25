شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قضايا الدولة تفتح باب تعيين دفعة جديدة لوظيفة مندوب مساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة قضايا الدولة، قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2019، ووضعت الهيئة في الإعلان، 5 شروط يجب أن تتوافر في الراغبين التقدم للالتحاق بالوظيفة وهى:

1-ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2-ألا يزيد عمره على 30 سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

3-أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التى تجرى له.

4-أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المطلوبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة

المختصة بهيئة قضايا الدولة.

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5-أن تثبت لياقته الطبية وفقًا لتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

ويتم تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى خلال الفترة من 19 ديسمبر وحتى أول أكتوبر، بعد إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح وظهور رقم الطلب الإلكتروني الخاص به.

كما يتم طباعة استمارة تسجيل البيانات كاملة من خلال الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع عليه وصورة ضوئية من شهادة المؤهل مقابل سداد مبلغ 400 جنيه، لكل ملف تقديم.

وحددت الهيئة موعد التسجيل في الفترة من 19 سبتمبر إلى أول أكتوبر المقبل، على الموقع الإلكتروني للهيئة، كما حددت الفترة من 5 سبتمبر إلى 17 سبتمبر لسحب الملفات من مقر نادي هيئة قضايا الدولة بشارع أبو الفدا بالزمالك بالقاهرة، على أن يتم تسليم الملفات في الفترة من 3 إلى 22 أكتوبر.