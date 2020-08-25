شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يودع الرئيس السيسي بعد اختتام أعمال القمة الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مطار الملكة علياء الدولي اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد اختتام أعمال القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الثالثة في عمان. جاء ذلك نقلا عن وسائل إعلام أردنية.

وعقدت اليوم الثلاثاء قمة ثلاثية بالعاصمة الأردنية عمان بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الاساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنيةً في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب.

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كما تناول الزعماء الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

وقد أكد الرئيس خلال القمة على استعداد مصر لتقديم تجربتها وخبرتها في كافة المجالات لأشقائها في الأردن والعراق وكذلك إقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محكم يكون لها مردود مباشر وسريع علي عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى تعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة تطرقت إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة