شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقى للتشييد: تحرك عمالة مصر للعراق سيكون آمنا الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقى لمقاولى التشييد والبناء، إن تحرك العمالة المصرية للعراق خلال الفترة المقبلة سيكون آمنا تماماً، موضحاً أن 90% من العراق أصبحت آمنة و10% جارى تطهيرها.

وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن رئيس اتحاد المقاولين العراقيين في علاقات وطيدة مع مصر، وأتى برسالة من وزيرة الإسكان العراقية لوزير الإسكان المصرى، لأن شركاتنا المصرية أدائها معروف على مستوى العالم من ناحية الجدية والسرعة والجودة واستخدام الأساليب الحديثة في البناء.

وأوضح، أنه عندما كان مع وفد من الشركات المصرية في البرتغال "رئيس اتحاد المقاولين البرتغالين قال: انتو بتعملوا مشاريع إعجاز"، وتابع: "الكوبرى بيخلص في 56 يوم باستخدام تقنيات حديثة وبالعمالة المصرية".