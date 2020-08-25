شكرا لقرائتكم خبر عن "العرابى" القمة المصرية الأردنية العراقية لها وضع خاص فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير محمد العرابى ، وزير الخارجية الأسبق، إن القمة الثلاثية التى عقدت اليوم الثلاثاء ، بين مصر والأردن والعراق، لها وضع خاص فى مواجهة التحديات العربية ، الراهنة والمستقبلية ، مضيفا أن هناك أحداث سريعة بالمنطقة، فضلا عن وجود تغيير في التحالفات والتركيبة السياسية في عدة أماكن من المنطقة .

وقال العرابى ، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن هناك دولا تحاول تنفيذ مخططات في المنطقة لزعزعة الاستقرار، مؤكداً أن مصر والأردن لهما دورا مؤثرا في القضية الفلسطينية.

يذكر أن اليوم الثلاثاء شهد عقد قمة ثلاثية بالعاصمة الأردنية عمان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثانى، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك فى مختلف المجالات بين الدول الثلاث خاصة تلك التى تتعلق بالطاقة والربط الكهربائى والبنية الأساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنيةً فى المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب ، كما تناول الزعماء الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجى بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.