شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكشف: لدينا اكتفاء ذاتى من الثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الثروة السمكية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى لتحقيق توازن واستقرار الأسعار، موضحاً أن المشروع القومى للبتلو تم إعادة إحيائه، وهناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا المشروع.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن المشروع القومى للبتلو يمول صغار المربين والمزارعين، حيث تم تمويل أكثر من 10 آلاف مستفيد بأكثر من 118 ألف رأس بتمويل 1.8 مليار جنيه، لافتاً إلى أن المشروع يشغل المواطنين وصغار الفلاحين والشباب ويحقق توازنا ويقلل الفجوة ويحصل على تمويل بفائدة 5%، كما يتم تقديم الخدمات البيطرية.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من المزارع تحاول الوزارة رفع كفاءتها بالتعاون مع القطاع الخاص، مضيفا أنه يجرى الاهتمام بمراكز تجميع الألبان لتحسين مستواها.