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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: نسعى لنشر ثقافة التنمية للوافدات السوريات والمصريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ومن جانبه؛ أكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة على مستوي الجمهورية لأشقائنا العرب الوافدات من أجل نشر افاق التنمية في كافة المجالات، مبيناً ان البرنامج يأتي لتشغيل 8 مساحات امنة داخل مراكز الشباب في خمس محافظات وهي "الشرقية، القليوبية، دمياط، اسوان، الجيزة، ليبلغ عدد المستفيدات من البرنامج 4694 من الوافدات السوريات والأرفاقة والمصريات حتى الآن.
وفى سياق أخر، نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومؤسسة أجيال أولى الجلسات الحرفية لتعليم صناعة الحلي ضمن مبادرة " كافية مشواري " وذلك بمشاركة مستفيدي برنامج " مشواري وأعضاء مبادرة"شباب يدير شباب"بمركز شباب ناصر بمشاركة 25 شاب وفتاة في المرحلة العمرية من 18 -25 عاماً.
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