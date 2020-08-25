شكرا لقرائتكم خبر عن الشائعات فى تقرير موقع فالصو: انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة وفرض ضريبة دمغة جديدة على خدمات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن عددا من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تداولوا منشورا بشأن أنباء عن انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولى، لكنه بالبحث عن حقيقة تلك الأنباء عن انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولى، تبين أنه لا أساس لها من الصحة، وبمزيد من البحث تبين أن الواقعة منذ عام 2017، وأن النائب العام أصدر قرارا عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة بحبس 11 من مسئولى صيانة الكهرباء بمطار القاهرة الدولى 15 يوماً على ذمة التحقيق على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن مبني الركاب 3.

كما رصد موقع فالصو، منشورًا على السوشيال ميديا يتضمن "خبر عاجل يحمل صورة وزير التربية والتعليم"، مدون عليه "تقليل 3 جنيهات ونصف من المصروفات المدرسية للعام المقبل نظرًا للتخفيف على أهالي الطلاب"، وهو ما نفاه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقال وزير التعليم، فى تصريحات صحفية إنَّ "كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات ومنشورات مزورة"، مؤكّدًا: "مش هنرد على شائعات السوشيال ميديا".

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات، عاد الحديث على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى عن فرض ضريبة دمغة جديدة على خدمات المحمول، سواء المكالمات أو الرسائل النصية، لكن وزارة المالية، نفت مجددًا، فرض ضريبة دمغة جديدة على خدمات المحمول، سواء المكالمات أو الرسائل النصية، مؤكدة أن أي ضريبة جديدة لا يتم فرضها إلا بقانون وبعد موافقة مجلس النواب.

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وقالت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إنه لا صحة لفرض ضريبة جديدة على عملاء المحمول.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أكد في تقرير رصد الشائعات الأسبوعي، أن ما تداول فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، حول فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول، لا أساس له من الصحة.

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، رصد لانتشار شائعة عبر عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تعيين الفنان الكبير محمد صبحى فى مجلس الشيوخ، وهو ما نفاه "صبحى".

وأضاف فى تصريحات تلفزيونية، أن إطلاق الشائعات من العيوب الموجودة عند بعض من فئات المجتمع، معقبًا: "الكلام دا بيحرج الدولة.. لأن لها نظاما معينا"، وتابع: "دورى كفنان أكبر من تعيينى بمجلس الشيوخ ، رغم أني أتمنى أن يوجد أشخاص يرفعون من قيمة الثقافة والفن بالمجلس، ورسائل الفن من الممكن أن تصل بفاعلية للمجتمع وتغير سلوكه وطباعه نحو الأفضل".