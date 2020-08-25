شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يلتقى رئيس قطاع الهندسة الإذاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية المهندس ربيع النجار لبحث عدد من الأمور المتعلقة بالعمل وللوقوف على حالة وجهازية شبكة وأجهزة الكهرباء بمبنى الوطنية للإعلام، حيث وجه زين بالمتابعة المستمرة للتأكد من عمل كل الأجهزة وخطوط الكهرباء بكفاءة عالية والعمل علي تقوية وتحديث الإمكان التي تتطلب ذلك.

وخلال الاجتماع وجه حسين زين التحية والشكر لقطاع الهندسة الإذاعية لما بذلوه من جهد وبشكل سريع في إصلاح العطل المفاجئ بكهرباء بلاتوه برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الاولى الذي حدث بالأمس وجاء نتيجة للأحمال الزائدة على لوحة المفاتيح الخاصة بإضاءة ديكور البرنامج.

يذكر أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد أعرب من قبل عن عظيم السعادة والفخر بقرار اختيار مبنى ماسبيرو العريق للإعلان منه - ولأول مرة – عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، تلك الانتخابات المهمة التى جرت لاختيار أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، لاستكمال البناء الديمقرطي، فى ظل ما نعيشه من عصر حرية وديمقراطية وبناء الدولة الحديثة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ووجه زين التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم على نجاح هذا العرس الديمقراطي الذى تمتع بحيادية ونزاهة وشفافية تامة وبذلت الوطنية للانتخابات جهوداً رائعة سواء تنظيمية أو إجراءات احترازية مُحكمة فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا ، وتزينت فعاليات الانتخابات بإقبال المصريين فى الداخل والخارج للإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري بما عكس الصورة الحضارية العريقة لمصرنا الحبيبية فكل الشكر والتقدير لكل من ساهم فى إنجاح هذه العملية الديمقراطية .

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كما تقدم بخالص الشكر والتحية لكافة العاملين بالوطنية للإعلام من كافة أطقم عمل التغطية الإعلامية لجميع مراحل العملية الانتخابية لما بذلوه من جهد متميز وبمهنية واحترافية والتزامهم بكافة الضوابط والمعايير التى وضعتها الوطنية للانتخابات بمنتهى الشفافية والمصداقية ، حيث لم ترصد لجنة الرصد والمتابعة التى تم تشكيلها لمتابعة التغطية الإعلامية أيه ملاحظات على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام خلال تنفيذ التغطية الإعلامية للانتخابات، مقدما خالص التهنئة للأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشيوخ ومتمنياً لهم التوفيق فى أعمالهم بما يحقق مصلحه الوطن والمواطنين .