شكرا لقرائتكم خبر عن «صناع الخير» تجري 110 عملية عيون بالمجان لغير القادرين في المنيا وأسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل مؤسسة «صناع الخير» للتنمية تنفيذ مبادرة «طاقة نور» وذلك في إطار جهود تنفيذ مبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.
وتلقت وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً حول ما تم من مجهودات شملت الكشف على 3000 مواطن من قرى حياة كريمة وإجراء 110 عملية جراحة عيون وتوزيع 200 نظارة طبيه هذا الأسبوع بالمجان تماماً لمواطنين غير قادرين من أهالي عدد من قرى محافظتي المنيا وتنفيذ عدد من القوافل الطبية مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
وأوضح التقرير أنه تم إجراء 92 جراحة عيون مختلفة ضمن مبادرة لأهالي من قرى سراوة ونزة قرار وبنى رافع والحواتكة مركز منفلوط وقيرقارص وأولاد ابراهيم مركز أسيوط.
وأشار التقرير إلى إجراء 18 عملية جراحة عيون مختلفة لأهالي قرية برطباط مركز مغاغة بالمنيا والقرى المجاورة وتنوعت العمليات الجراحية بين ازالة مياه بيضاء وحول وظفرة.
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