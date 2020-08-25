شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: اهتمام أردني - عراقي كبير بالتجربة المصرية في التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات ممتدة بين مصر والأردن والعراق منذ آلاف السنين لما لهم من تاريخ عريق وكبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، أن القمة الثلاثية اليوم بين مصر والأردن والعراق، لها أكثر من شق الأول كان تنمويا وكان اهتمام كبير من الجانب العراقي ومن الأردن وجلالة الملك عبدالله بالتجربة المصرية التي تمت خلال السنوات الماضية بشكل لافت خاصة في شبكة الطرق والكباري حوالي 8000 كيلو متر فضلا عن الطفرة في الطاقة الكهربائية.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على شرح سبل التنمية وكيفية القيام بطفرة تنموية في وقت قصير ونقل التجربة المصرية الناجحة وهناك مثال بقفزة مصر في التصنيف العالمي لشبكة الطرق من المركز 130 للمركز 18 وما حدث بدون مبالغة قفز بمصر 25 عاما.

وأشار إلى أن الاهتمام بالتجربة المصرية كان بسبب الفكر الجديد في الإدارة مؤكدا أن الرئيس أكد على أن مصر ترحب بنقل الخبرات وتنفيذ مشروعات مشتركة خاصة مشروعات الربط الكهربائي والمشروعات البترولية وإنشاء محطات توليد الكهرباء ومشروعات إسكان اجتماعي ومشروعات إسكان على أن يتم بلورة المشروعات في الفترة المقبلة.

وأكد السفير بسام راضي، أن ملف مواجهة مصر للإرهاب كان من ضمن محاور القمة ووجه الرئيس السيسي الدعوة للملك عبدالله ورئيس الوزراء العراقي بعقد القمة الرابعة في مصر .

وأوضح أنه تم التوافق بالاجماع على انشاء سكرتارية كاملة لمتابعة وتوثيق المشروعات التي سيتم تنفيذها بين الدول الثلاث وسيكون مقرها تبادلي بين الدول الثلاث وسيبدأ المقر من الأردن العام الحالي.

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وأردف راضي أن القمة تطرقت للملفات المشتركة والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن وتم الإشارة إلى التدخلات الخارجية والاتفاق على رفضها لما تمثله من تهديد للأمن العربي والإقليمي، مشيرا إلى أن ملف سد النهضة كان من ضمن الملفات وأكدت الأردن والعراق وقوفهما خلف مصر للحفاظ على أمنها المائي، كما تم تناول القضية الفلسطينية وأكدت القمة دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه.