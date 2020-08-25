شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للإعلام» يوجه بالمتابعة المستمرة لكفاءة الأجهزة وخطوط الكهرباء بالهيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الثلاثاء، برئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة المهندس ربيع النجار، لبحث عدد من الأمور المتعلقة بالعمل، وللوقوف على حالة وجاهزية شبكة وأجهزة الكهرباء بمبنى الوطنية للإعلام.

ووجه زين، خلال الاجتماع، بالمتابعة المستمرة للتأكد من عمل كافة الأجهزة وخطوط الكهرباء بكفاءة عالية، والعمل على تقوية وتحديث الأجهزة والخطوط التي تتطلب ذلك.

وتوجه زين بالتحية والشكر لجميع العاملين بقطاع الهندسة الإذاعية، لما بذلوه من جهد وبشكل سريع في إصلاح العطل المفاجئ بكهرباء بلاتوه أحد البرامج الذي حدث الاثنين، والذي جاء نتيجة للأحمال الزائدة على لوحة المفاتيح الخاصة بإضاءة ديكور البرنامج.