شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة الجديدة لمدة 12 ساعة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن مناطق النرجس «فيلات- عمارات- خدمات» والمستثمرين الجنوبية والمستثمرين الشمالية والجامعة الأمريكية ومنطقة اللوتس والامتداد الشرقي لمنطقة اللوتس والقطاع الثالث والرابع مركز خدمات المدينة، نظراً لأعمال صيانة برافع مياه الشرب رقم 1 (سامى سعد)، اعتبارًا من الساعة الـ8 مساء غدٍ الأربعاء الموافق 26/8/2020 وحتى الساعة الـ8 من صباح بعد غدٍ الخميس الموافق 27/8/2020.

وأهاب المهندس أمين غنيم، بالمواطنين بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدًا وجود سيارات مياه تابعة لجهاز المدينة لسد احتياجات المواطنين، وفي حال طلبها يتم الاتصال على رقم 02- 27580674، أو الخط الساخن 15100.​