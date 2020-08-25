شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تضافر جهود الأسر والمعلمين والدولة سيقضي على الدروس الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنه لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية يجب أن تتكامل وتتضافر الجهود من كافة أطراف المجتمع بداية من الأركان الثلاثة للمنظومة التعليمية والتربوية، وهي الأسرة، والمعلم، والدولة، مشيرًا إلى أن الدولة بالفعل نفذت خطوات هامة في سبيل تطوير التعليم، وأن يرتكز على بناء الشخصية المتكاملة، من خلال تنمية قدرات ومهارات البحث لدى الطالب.

وأشار المحافظ في بيان، الثلاثاء، إلى أن من أهم العوامل المساعدة للقضاء على المشكلة هو نظام الامتحانات الجديد الذي لا يعتمد على الحفظ والتلقين،بينما يحفز الطالب على البحث عن المعلومة والفهم والتفكير الناقد والمبدع، خاصة في ظل الواقع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا وما ترتب عليها من تداعيات وإجراءات احترازية استلزمت البحث عن آليات ووسائل جديدة للتكيف مع الواقع الجديد، والتي من أبرزها التعلم عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة وهو المجال الذي قطعت فيه الدولة شوطا كبيرا وبدأت تؤتي ثمارها على ارض الواقع.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمبادرة (لا للدروس الخصوصية)والتي أطلقتها مديرية التربية والتعليم تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم «لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتداعياتها السلبية على منظومة التعليم وميزانية الأسرة المصرية،حيث شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والأستاذة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ الدكتور جمعة سعيد تهامي وكيل كلية التربية بجامعة بني سويف،والأستاذ ماجد أبوسيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية، ومديرى الإدارات التعليمية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ومجالس الأمناء بالمديرية والإدارات.

من جانبها استعرضت سهام يوسف، وكيل مديرية التعليم، خلال عرض«presentation» ما تم انجازه من الخطة التي تم إعدادها،تنفيذا لتوجيهات محافظ بنى سويف، لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية،حيث تم طرح المبادرة للفئات المستهدفة من مديرى الادارات التعليمية والطلاب والمعلمون وأولياء الامور،بدأت بلقاء أوائل الإدارات للصف الثاني الثانوي المشاركين في مسابقات(العباقرة ،البحث العلمي ،التحدث بالفصحي)،وممثلين عن مجالس الأمناء وتوجيه التربية الاجتماعية وموجهى العموم والأوائل ومديرى المراحل وموجهى التربية الاجتماعية،وأولياء الأمور ومهتمين بالتعليم والأخصائيين بالمدارس،فيما اختتم العرض باستعراض قصة نجاح لأول الجمهورية كنموذج للطالب المتفوق بدون الاعتماد على الدروس الخصوصية.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن المبادرة قد أسفرت عن عدة خطوات عملية تم البدء في تنفيذها بالفعل والتي تشمل تفعيل مراكز التقوية داخل المدارس ،واعتماد الإجراءات المطلوبة للاتفاق مع المعلمين الذين سيشاركون في تنفيذ المبادرة سواء من داخل المدارس أو خارجها، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية بأضرار الدروس الخصوصية عن طريق الأوقاف والأزهر والكنيسة والإعلام ،والتركيز على أن الدروس الخصوصية تعد استنزافا لأموال أولياء الأمور والأسر المصرية، وأنها ليست مجدية في ظل منظومة التعليم الجديدة، حيث تم التنسيق مع مديري الإدارات لتخصيص المدارس المخصصة لمجموعات التقوية والعمل على تحويل المدرسة لمكان جاذب للطلاب، وتحقيق انضباط العملية التعليمية داخل المدارس وغيرها من الخطوات العملية.

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