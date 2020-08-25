شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف واقعة سرقة كهرباء وتعد على خط التنظيم في بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت لجنة تفتيشية تابعة لمحافظة بني سويف حملة للمرور على الوحدة المحلية لقرية بياض العرب، شرق النيل، وكافة المرافق العامة بقرى الوحدة المحلية، من الكهرباء والمياه والصحة والإشغالات والتعديات والبناء المخالف وغيرها.

وقال الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، في بيان، الثلاثاء، إن اللجنة راجعت دفاتر الحضور والانصراف وعمل حصر للعاملين المتواجدين بالوحدة المحلية واكتشفت اللجنة واقعة توصيل كهرباء بالمخالفة للقانون، ووجود حالة تعد على خط التنظيم ومخالفة بناء، علاوة على رصد كسر بأحد مواسير شبكة مياه الشرب، وتم إحالة المخالفات إلى الشؤون القانونية التي تم رصدها من خلال لجنة التفتيش.

وقال غنيم إن هذه اللجان التفتيشية والجولات الميدانية والرقابية بالقرى تهدف إلى مواجهة كافة صور التعديات على أراضي الدولة والزراعية، وكذا الإشغالات المخالفة، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى،وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة في هذا الشأن، والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.