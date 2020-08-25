شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، حملة لمداهمة مصنع لبيع المواد الغذائية مجهولة المصدر بأشمون.

وتبين أثناء المداهمة وجود كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر بالمصنع، حيث تم ضبط 8 أطنان سكر و5 أطنان خل طعام مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات وحيث أنها معبئة في عبوات مقلدة وغير أصلية ومخالفة.

كما ضبطت الحملة 5000 زجاجة فارغة و2000 كرتونة فارغة يتم استخدامهم في تعبئة المواد الغذائية وغير مدون عليها أي بيانات.

وتحفظت اللجنة على جميع المضبوطات وعلي جميع المواد الخام والأدوات المستخدمة في التعبئة بالمصنع، وتحرر محضر جنحة أمن دولة طوارئ تحت رقم 3847 لسنة 2020 واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المواطن المخالف.